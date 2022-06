am 17.06.2022 - 12:58 Uhr

Der Spartensender ZDFneo hat einen Einblick in seinen Comedy-Fahrplan der kommenden Monate gegeben. Mit einer neuen "Fett und fett"-Staffel soll es nämlich dienstags nach den Krimiwiederholungen, also jeweils ab 21:45 Uhr, wieder spaßig werden. Wie berichtet, starten neue "Fett und fett"-Ausgaben im linearen Fernsehen am letzten Juli-Dienstag.

Von der Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH Köln kommt nach dem Ende der "Fett und fett"-Staffel ein neues neoriginal namens "Vierwändeplus". Janosch Chávez-Kreft und Sophie Averkamp führten Regie bei der achtteiligen Serie, die von Tali Barde, Marian Grönwoldt, Helena Lucas, Laura Rabea Tanneberger geschrieben wurde. In den tragenden Rollen sind Alexander Prince Osei, Kotti Yun, Birte Hanusrichter, Eugen Bauder, Henrike Hahn und andere zu sehen. Es geht darin um vier Menschen, die schon seit der Kindheit befreundet sind.

Sie hatten auch immer schon die Idee, als "Framilie" (Mischung aus Freunden und Familie) zusammenzuziehen – und dieser Plan rückt nun näher, weil Anna ein Haus samt Grundstück erbt. Mit großen und sehr unterschiedlichen Erwartungen starten alle in die neue Hausgemeinschaft. Als Caro Martin am Tag des Einzuges allerdings offenbart, dass sie die Trennung will, steht bereits ab dem ersten Tag das harmonische Zusammenleben auf der Kippe. Startdatum im Linearen ist der 16. August - geplant sind Doppelfolgen ab 21:45 Uhr.

Ab dem 13. September folgt bei ZDFneo dann eine weitere eigenproduzierte Sitcom namens "Ruby" - auf gleichem Sendeplatz und ebenfalls als Zweierpack. Die Bücher schrieb Giulia Becker nach dem von Miranda Hart entwickelten BBC-Originalformat "Miranda". Bei einigen Episoden wurde sie dabei von Anika Soisson unterstützt. Im Fokus der Handlung steht eine zufriedene Bankangestellte aus einer Kleinstadt: Ruby. Deren Mutter Alexa wünscht sich nichts sehnlicher, als ihre Tochter endlich vor dem Altar zu sehen.

Deswegen taucht sie immer genau dort auf, wo Ruby ist, um sie unter Druck zu setzen. Als eines Tages Rubys alter Schulfreund David von einer Weltreise zurückkommt und in der Stadt ein Bistro eröffnet, wird Rubys Leben auf den Kopf gestellt. Nicht nur, weil Ruby bei ihrem ersten Wiedersehen ein Traubenkostüm trägt: Die beiden fanden sich schon immer gut, nur auf welche Art und Weise, das müssen sie erst noch herausfinden.

Anna Böger spielt die titelgebende Figur, Rosina Kaleab ist als beste Freundin zu sehen. Camill Jammal verkörpert den Love Interest in der Produktion von BBC Studios Germany und Studio Zentral. Auf dem Regiestuhl nahm Natascha Beller Platz. Bei neoriginals feiern übrigens online eine Vorab-Premiere. "Ruby" ist ab dem 2. September in der ZDF Mediathek verfügbar, "Vierwändeplus" ab dem 5. August.