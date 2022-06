Als Seven.One im Mai in Hamburg schon einmal einen Programmausblick gab, da wurde schon deutlich, dass Kabel Eins die Flächen für Eigenproduktionen ausbauen wird. Hier ging es vor allem um die Fläche am Sonntagvorabend, für die "Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen", "Die Poolbauer - Jetzt wird's nass" und "Urlaub Ahoi: Sommer, Sonne Wellengang" zu sehen sein werden. Auf den Screenforce Days kündigte Senderchef Marc Rasmus nun allerdings an, dass es obendrein noch einen dritten Abend geben wird, der künftig - mindestens zeitweise - mit Eigenproduktionen gefüllt wird.

Zum Donnerstag- und Sonntag- gesellt sich nun auch der Samstagabend, an dem man bislang US-Krimiserien wiederholte. Rasmus spricht von "Programmoffensive, Teil zwei". Den Auftakt am Samstagabend macht einer, den man schon bestens aus dem Kabel Eins-Programm kennt: Peter Giesel. Am 27. August präsentiert er dort die Sendung "50 Jahre Ballermann". In den darauffolgenden Wochen läuft samstags dann die dreistündige Reihe "Die geheime Welt..." in der "erstaunliche Geheimnisse in spannenden Alltagswelten" gelüftet werden sollen.

Für die Primetime und noch ohne genauen Sendetermin hat Rasmus außerdem ein neues Format mit Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs angekündigt. Die drei begeben sich auf mit einem Wohnmobil auf einen Roadtrip durch Amerika. Bei ihrer Reise quer durchs Land werden sie landestypische Restaurants besuchen, Chilis im Wettstreit probieren und ihre Nasen in die Kochtöpfe der Amerikaner stecken. Einen Termin für "Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" gibt's noch nicht, produziert wird erst im Herbst. Schon im Herbst zu sehen sein wird hingegen die schon im Mai angekündigte mehrteilige Reportage "Unsere Bundeswehr", für die deutsche Soldatinnen und Soldaten "so nah und ungefiltert wie nie" bei ihrer Arbeit begleitet werden sollen.

Senderchef Marc Rasmus zeigt sich jedenfalls selbstbewusst, nachdem sich die Quoten des Senders nach einem ziemlichen Durchhänger zuletzt bereits wieder etwas erholt haben: "Kabel Eins ist breiter aufgestellt denn je und steht auf zwei starken Beinen: relevantes, glaubwürdiges Factual Entertainment nah am Alltag der Zuschauer sowie unsere Kult-Spielfilme. Neben verlässlich erfolgreichen Formaten wie ‚Achtung Abzocke‘ etablieren wir laufend neue Marken wie ‚Über Geld spricht man doch!‘, ‚Die Lieblingsmarken der Deutschen‘ oder ‚Willkommen bei den Reimanns‘."