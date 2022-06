am 21.06.2022 - 09:40 Uhr

Streamingdienst Netflix hat am Dienstagmorgen den Starttermin der sechsteiligen Serie "Die Kaiserin" verraten. Das Projekt, das unter dem Arbeitstitel "The Empress" entwickelt wurde, soll im Herbst anlaufen. Weltweit veröffentlicht werden die Folgen am 29. September. Erzählt wird darin die bekannte Liebesgeschichte von Elisabeth (Devrim Lingnau) und dem jungen Herrscher Franz (Philip Froissant).

Showrunnerin und Head-Autorin Katharina Eyssen: "Wir wollten die Geschichte einer außergewöhnlichen Frau erzählen und dabei einen neuen Weg gehen. Die Charaktere sind vielschichtige, leidenschaftliche Figuren mit jeweils eigenen Abgründen." Executive Producer Jochen Laube nannte die kommende Netflix-Serie "vielseitig" und "spannend". Man wolle sich nicht auf der Liebesgeschichte ausruhen, sondern auch die politische Lage der Zeit einbringen. "Eine ikonische Geschichte wie die der Kaiserin Elisabeth von Österreich neu zu erzählen, bedarf Mut, Kreativität und Fingerspitzengefühl", sagte Netflix Content Lead Eva van Leeuwen.



"Die Kaiserin" ist eine Produktion der 2020 gegründeten Sommerhaus Serien GmbH. Regie führen Katrin Gebbe (Pelikanblut) und Florian Cossen, neben Laube verantwortet auch Fabian Maubach die Produktion. Für den Cast wurden neben Devrim Lingnau und Philip Froissant auch Melika Foroutan, Johannes Nussbaum, Elisa Schlott, Jördis Triebel, Wiebke Puls und Almila Bagriacik gewonnen. Produziert wurden die Episoden, auch das ist ungewöhnlich, komplett in Deutschland. Gefördert wurde die Produktion von dem German Motion Picture Fund, dem FilmFernsehFonds Bayern sowie dem Medienboard Berlin-Brandenburg.