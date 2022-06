am 21.06.2022 - 12:59 Uhr

Mit der Präsentation bei den Screenforce Days und im Interview mit DWDL.de stellte RTLzwei heute seine Programm-Highlights für die kommende TV-Saison vor. Mit dabei sind allen voran überraschend viele Studio-Shows, ein bislang von RTLzwei weitgehend unbespieltes Genre. Doch der Sender will mit klassischem Entertainment sein bestehenden Reality-Schwerpunkt ergänzen. Mit welchen Formaten? DWDL.de gibt den Überblick über die Ankündigungen.

Dem Retrotrend im deutschen Fernsehen erweist RTLzwei die Ehre und bringt zwei Klassiker zurück: Die Gameshow "Das Glücksrad" (Sony Pictures Entertainment) wird in der Neuauflage von Sonya Kraus und Thomas Hermanns moderiert und darüber hinaus erbt der Sender von Sat.1 die Rate-Comedy "Genial daneben" (Constantin Entertainment) mit der bekannten Besetzung. Auch acht neue Folgen von "X-Factor: Das Unfassbare" (Wiedemann & Berg TV) mit Jonathan Frakes sind ein Stück weit retro.

Neu im Bereich Show: RTLzwei lässt Promis gegeneinander antreten und das sozusagen mit "Let's dance" auf Rollschuhen: "Skate Fever – Stars auf Rollschuhen" wird moderiert von Lola Weippert und produziert von Tresor TV. Geplant ist dieses größte Show-Projekt mit mehreren Mottoshows für den Herbst. Etwas früher geht Collien Ulmen-Fernandes mit einem neuen RTLzwei-Format on air: "Wir räumen auf! Meine 65.000 Dinge" (Tower Productions) läuft bei der BBC erfolgreich unter dem Titel "Sort your life out".

Das Reality-Portfolio wird mit "Narumol & Josef – Unsere Geschichte geht weiter!" (Benstar Media) Voraussichtlich ab Herbst erweitert. Und die Kellys kommen, wie schon 2021 angekündigt, dann auch - aber erst 2023 (produziert von Dreiwerk Entertainment).

Weit mehr Neues gibt es im Genre der Dokumentationen und Doku-Serien. Storyhouse produziert "Las Vegas privat" für 2023, Janus TV steuert noch 2022 "Beats of Berlin" bei und 2023 "Ersties - Die Krankenhaus-Azubis". Highlight in dem Genre wird ein zusammen mit RTL+ beauftragtes Porträt der deutschen Rennfahrerin Sophia Flörsch und ihres Traums, erste weibliche Formel 1-Pilotin zu werden. Die Produktion liegt in den Händen der Gebrüder Beetz Filmproduktion.