Ab dem 22. August zeigt Sky den von Fans schon jetzt heiß ersehnten "Game of Thrones"-Nachfolger "House of the Dragon". Jene HBO-Serie dürfte dann auch das fiktionale Programmhighlight des Pay-TV-Anbieters im dritten Quartal werden. Fiction und Entertainment wird bei Sky auch in den nächsten Jahren eine immer dominierendere Rolle spielen, für zusätzlichen Schub soll unter anderem die für Herbst geplante Eröffnung der Sky Studios Elstree in Großbritannien sorgen. So soll die Produktion von weiteren Sky Originals noch zusätzlich angekurbelt werden, stellte Sky Media in seinem Screening im Rahmen der diesjährigen Screenforce Days dar.

Sky Originals sind derzeit gleich mehrere in Produktion, fast alle nun genannten Projekte waren aber schon vor den Screenforce Days bekannt (DWDL.de berichtete). Wirklich neu ist deshalb nur, dass Sky eine zweite Staffel von "Die Wespe" bestellt hat. Das ist auch deshalb nennenswert, weil es rund um die Serie zuletzt einen Streit gegeben hatte, wer denn nun wirklich die Originalidee hatte.



Im Sportbereich hat Charly Classen, der Executive Vice President Sports & Advertising, zwar keine neuen Rechtevereinbarungen publik gemacht, dafür aber die Angleichung der Senderstruktur an die der Sky-Länder Italien und Großbritannien. Noch in diesem Sommer, wohl vor dem Start der neuen Bundesligasaison, wird die klassische Sportsendernummerierung, die Sky seit vielen Jahren nutzte, verschwinden. Stattdessen werden zusätzliche 24-Stunden-Sportsender starten.

Angekündigt wurden Sky Sport Golf und Sky Sport Tennis zusätzlich zum schon vor wenigen Wochen bestätigten Sky Sport Premier League. Auf diesen Sendern werden rund um die Uhr Übertragungen der jeweiligen Sportarten und Ligen laufen. Somit sollen diese Inhalte linear wie non-linear noch besser auffindbar sein. Neu ist auch der Sender Sky Sport Mix, der weiteren Sport vereint. Mit Sky Sport Top Event kommt zudem ein Sender nach Deutschland, der immer das derzeit beste Sportprogramm zeigt. In UK laufen dort teilweise auch einzelne Stunden des Nachrichtensenders Sky Sports News. Zusammen mit den weiterhin existierenden Sendern Sky Sport Bundesliga und Sky Sport F1 kommt Sky künftig also auf acht 24-Stunden-Sportsender in HD, derzeit sind es fünf, Sky Sport UHD noch nicht mitgerechnet.

Und ganz offenbar schickt sich auch der Start der Sendermarke Sky Showcase in Deutschland an. Im Sky-Media-Screening tauchte die Entertainment-Brand jedenfalls neben weiteren bestehenden Sendermarken schon mal auf. Sky Showcase läuft in UK seit knapp einem Jahr und ist das Schaufenster zur Sky-Welt. Auf dem Sender läuft ein Mix aus Inhalten der diversen Sky-Entertainment-Brands, aber auch Filme von den Cinema-Sendern und teilweise sogar Sportinhalte.