Während in den USA der Start einer teil-werbefinanzierten Variante von Disney+ wohl noch in diesem Jahr kommen soll, dürfte es international noch ein bisschen länger dauern. Die Screenforce Days nutzte Disney jedenfalls erstmal nicht, um hierzulande den Werbekunden schonmal ein perspektivisches Engagement auf dem hauseigenen Streamingdienst schmackhaft zu machen.

Dafür war Disney+ in anderer Weise Thema: Künftig soll es nämlich "ausgewählte Inhalte" von Disney+ auch im frei empfangbaren Disney Channel zu sehen geben. In welchem Umfang, ist allerdings unklar, dafür steht fest, welche Produktion den Anfang macht: Am 4. Juli läut "Chip und Chap: Das Leben im Park" als Disney+-Original auch im Disney-Channel, weitere Inhalte sollen dann im Herbst folgen. Die beiden Angebote sollen sich so gegenseitig stärken.

Fortgesetzt werden im Tagesprogramm diverse lokale Eigenproduktionen des Senders - darunter natürlich die "Beni Challenge" mit Benedikt Weber, die in die sechste Staffel geht, dazu kommt die vierte Staffel von "Tierduell" mit 13 neuen Folgen ab Herbst. Neue Episoden der "Gag Attack" befinden sich derzeit in Pre-Production und sollen ab Frühjahr 2023 zu sehen sein. Dazu kommen diverse neue Animationsserien noch in diesem Jahr: "Wikinger-Schule" und "Halbe Helden" gehört ebenso dazu wie "Der fantastische Yellow Yeti".

In der Primetime setzt der Disney Channel auch weiterhin überwiegend auf Filme, gleich fünf Abende in der Woche sind dafür reserviert. Freitags und Samstags gibt's Animations-Filme wie "Die Schöne und das Biest", "Aristocats" oder "Latte igel und der magische Wasserstein" etabliert, unter der Woche laufen Filme wie "A World Beyond", "Die Braut, die sich nicht traut", "Du schon wieder", "Die fantastische Welt von Oz" genauso wie "Maleficent, die dunkle Fee", "Alice im Wunderland", "In den Schuhen meiner Schwester" und auch beide Teile von "Plötzlich Prinzessin".

"Der Disney Channel steht für ein vertrautes, verlässliches und dabei qualitativ hochwertiges Programmgefüge aus lokalen Eigenproduktionen, erstklassigen Animationsserien und Spielfilmen für die ganze Familie. Wohlfühlfernsehen ist hier der Kern und die Zuschauer und Zuschauerinnen wünschen sich das auch so. Unsere oberste Priorität als Unternehmen ist es, den Zuschauern und Zuschauerinnen die Geschichten, die sie lieben, zu zeigen, und zwar dort, wo sie sie sehen möchten. So bieten wir unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten zu unseren Inhalten und Marken. Daher freuen wir uns ganz besonders, dass der Disney Channel mit ausgewählten Originals unseres Streaming-Services, die in die bewährte Programmstrategie passen, als exklusives Fenster im Free-TV für Disney+ fungieren wird", sagt Eun-Kyung Park, General Manager Media von Disney im deutschsprachigen Bereich.