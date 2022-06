© Visoon

Michel kommt von der DTM, wo er zuletzt als Director Commercial die Themen Sponsoring, Licencing und die weltweite TV/OTT Distribution für die Rennserie verantwortete. Wie gut er das Vermarktungsgeschäft kennt, zeigt der Blick in seine Vita: Seine Vermarkterkarriere begann schon 1996 bei IP Deutschland, wo er in zehn Jahren Erfahrungen im klassischen Verkauf sammelte. Er war zudem Vorsitzender der Geschäftsführung der Onlinevermarktungstochter IP New Media. Später arbeitete Michel als COO bei El Cartel, ehe er 2011 Geschäftsführer von Sky Media wurde.

Franjo Martinovic, CEO bei Visoon: "Wir sind überaus glücklich einen Top-TV- und Video Experten wie Martin Michel mit seiner langjährigen Expertise für Visoon gewinnen zu können. Mit Martin gehen wir einen weiteren großen Schritt in die erfolgreiche Zukunft unseres Unternehmens mit dem klaren Fokus auf BigScreen und Total Video."

Martin Michel: "Starke Inhaltemarken und der fühlbare Spaß an neuen Ansätzen zeichnen Visoon aus. Ich freue mich, die herausragende Entwicklung von Visoon schon bald mit meiner Vermarktungsexpertise zu unterstützen und Teil dieser Erfolgsgeschichte zu werden. Der ITR bin ich dankbar für die Chance, an einem so spannenden Projekt mitzuwirken, und bin mir sicher, dass die DTM auch in Zukunft sehr erfolgreich sein wird."