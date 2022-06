In den kommenden Wochen entstehen neue Folgen einer dritten Staffel der Sky-Serie "Der Pass". Die Dreharbeiten sollen im Oktober abgeschlossen sein. Ein Blick nach draußen verrät: Die neuen Episoden spielen also nicht im Winter, sondern im Sommer. Nicht die einzige Änderung, die die Serie nach Angaben von Quirin Schmidt, Executive Producer Sky, ganz bewusst vorgenommen hat. Er sagt: "Nach den ersten beiden sehr erfolgreichen Staffeln war es uns wichtig, in der dritten Staffel neue Akzente zu setzen. Der Zuschauer darf sich selbstverständlich wieder auf einen spannenden Thriller und die nervenaufreibende Jagd nach einem Serientäter freuen. Aber wir verlassen diesmal den eisigen Winter, um die Geschichte hinein in die schwül-heißen Bergwälder rund um Salzburg zu tragen."

Neue Akzente, das betrifft ganz offenbar auch die Crew hinter den Kulissen. Cyril Boss und Philipp Stennert, die bisher für Buch und Regie zuständig waren, sind nicht mehr an Bord. Die Drehbücher haben Christopher Schier, Senad Halilbasic und Robert Buchschwenter geschrieben. Regie übernehmen Christopher Schier sowie Thomas W. Kiennast (letzterer arbeitet auch an der Kamera), beide haben für Sky unter anderem "Die Ibiza-Affäre" umgesetzt. "Die beiden stehen dafür, die bekannte 'Der Pass'-DNA zu erhalten, gehen aber auch ganz entschieden eigene Wege. Für uns die idealen Partner, um den 'Der Pass' als Serie weiterzuentwickeln und die Fans erneut zu überraschen und zu begeistern", sagt Schmidt.



Oliver Vogel, Produzent der herstellenden W&B Television, sagt: "Mit der dritten Staffel wollen wir die Erfolgsgeschichte vom Pass fortsetzen und werden das Publikum in die düstere Welt eines Serienmörders entführen." Darum geht es diesmal: Hauptfiguren der Serie bleiben Ellie Stocker (Julia Jentsch) und Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek). Ellie und Gedeon, früher Partner, sind inzwischen erbitterte Gegner, als es auf beiden Seiten der Grenze zu Mordfällen kommt. Während sich Gedeon Winter auf die Suche nach dem Peiniger aus seiner Kindheit macht, versucht Elli Stocker noch immer gegen alle Widerstände die Wahrheit zum Mord an ihrer Kollegin Yela Antic ans Licht zu bringen. Die dritte Staffel von 'Der Pass' soll die Protagonisten auf ihrer Suche nach Gerechtigkeit "vor eine finale Entscheidung zwischen Vergeltung und Vergebung" stellen.

Die Wiedemann & Berg-Produzenten Oliver Vogel, Quirin Berg und Max Wiedemann produzieren im Auftrag von Sky Deutschland in Koproduktion mit Epo-Film. Auf Elli und Gedeon werde in Staffel drei "ein neuer Blick" geworfen, sagt Schmidt. Sie würden noch stärker ins Zentrum der Geschichte gestellt. Sky plant eine Ausstrahlung der Serie im zweiten Quartal 2023.