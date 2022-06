Seit November 2019 leitet Eva Lindenau, gemeinsam mit ZDF-Kollegin Michaela Kolster, den Sender Phoenix als Programmgeschäftsführerin. Ihr Vertrag wurde nun von den Intendantinnen und Intendanten der ARD um fünf Jahre verlängert. Eine entsprechende Verlängerung des Arbeitspapiers hatte WDR-Intendant Tom Buhrow vorgeschlagen. "Eva Lindenau hat die programmliche Entwicklung von phoenix im Linearen und Digitalen erfolgreich vorangetrieben. Ich bin sicher, dass es ihr gelingen wird, den Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF noch stärker zu einer modernen multimedialen Politik-Plattform umzubauen", sagte Buhrow.

Lindenau soll auch künftig nicht nur die Geschicke hinter den Kameras leiten, sondern auch in Phoenix-Sendungen auftreten. Weiterhin ist also geplant, dass sie Formate wie "Phoenix Persönlich", den "internationalen Frühschoppen" und diverse Wahlsondersendungen moderiert.

Die 46 Jahre alte Lindenau begann ihre Laufbahn bei ZDF-"heute", danach arbeitete sie für den NDR in Hamburg als Reporterin und war persönliche Referentin des NDR-Intendanten Lutz Marmor. In Folge arbeitete sie beim WDR in der Wirtschaftsredaktion. Als stellvertretende Leiterin der WDR-Programmgruppe Wirtschaft Fernsehen war sie am Umbau zum crossmedialen Wirtschaftscampus beteiligt, ehe sie dann ihre Aufgabe bei Phoenix begann.