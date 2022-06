am 23.06.2022 - 12:12 Uhr

Zum 1. August 2022 wechselt Jean-Young Kwak wieder von Sender- auf Produzentenseite und verlässt RTL Deutschland in Richtung der Produktionsfirma Amalia Film, wo sie Felix von Poser als Geschäftsführerin an der Spitze des Unternehmens unterstützen wird. Sie soll sich dabei insbesondere um die Entwicklung und Akquise neuer Formate sowie – gemeinsam mit Felix von Poser – um den strategische Ausbau der Firma kümmern soll.

Amalia Film ist eine Tochterfirma der Studio Hamburg Production Group, an der auch Poser Anteile hält, ihren Sitz hat sie in München. Zu den (Ko-)Produktionen gehörten in der jüngeren Vergangenheit der Film "Dreieinhalb Stunden", die ARD-Serie "Oktoberfest 1900", der Kinofilm "Lindenberg! Mach dein Ding" oder die RTL+-Serie "Herzogpark" - diese Serie hatte Jean-Young Kwak als Redakteurin von RTL-Seite aus betreut. Vor ihrem Wechsel zu RTL im Jahr 2016 war sie auch schon als Producerin für TeamWorx, Magic Flight Film und Wiedemann & Berg tätig. Sie war bislang für zwanzig Projekte unterschiedlichster Genres verantwortlich.

„Wir freuen uns sehr, dass Jean-Young Kwak das Führungsteam der Amalia Film verstärken wird. Ihre Erfahrungen auf Sender- sowie Produzentenseite prädestinieren sie für den neuen Job. Neben ihrer fachlichen Expertise passt sie auch menschlich perfekt zur AMALIA. Wir sind davon überzeugt, dass Jean-Young Kwak aufgrund ihrer herausragenden Fiction-Expertise neue Impulse für die AMALIA setzen wird und Felix von Poser optimal ergänzt", so Michael Lehmann, Vorsitzender Geschäftsführer der Studio Hamburg Production Group.

Felix von Poser erklärt: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Jean-Young. Uns verbindet eine langjährige, vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit, die wir nun bei der Amalia weiterführen. Sie ist die optimale Partnerin, um unser Unternehmen weiterhin strategisch auszubauen – wir haben bereits viele neue spannende Projekte in der Pipeline, die wir in der nächsten Zeit mit unseren kreativen Partner:innen realisieren."

Jean-Young Kwak selbst sagt: "Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir Michael Lehmann und Felix von Poser entgegenbringen, die Amalia künftig als Ko-Geschäftsführerin mitzugestalten. Ich bin voller Tatendrang und freue mich daher sehr darauf, die Firma gemeinsam mit Felix weiterzuentwickeln und dabei neue Perspektiven zu schaffen. Eine echte Herzensangelegenheit ist mir, den Fokus besonders auf diverse und inklusive Filmproduktion zu richten. Ich kenne die Amalia durch unsere gemeinsame Projektarbeit seit längerem und schätze besonders, dass wir hier trotz all der anspruchsvollen Arbeit mit den Kreativen immer auch eine Menge Spaß haben können."