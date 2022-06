"Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Donnerstagvormittag, als er angesichts der gedrosselten Gas-Lieferungen aus Russland die zweite Alarmstufe im sogenannten "Notfallplan Gas" ausgerufen hat. Das wirft viele Fragen auf, denen RTL in einem zusätzlichen "RTL Nachtjournal Spezial: Notfallplan Gas - wie geht es weiter?" nachgehen will.

Die Sendung wird im Anschluss an die reguläre Ausgabe des "Nachtjournals" ab etwa 0:25 Uhr zu sehen sein und soll etwa 20 Minuten lang dauern. Moderatorin Ilka Eßmüller wird darin unter anderem mit Klaus Müller, Leiter der Bundesnetzagentur sprechen.

Aus dem gleichen Anlass wurde zudem beim ZDF-Talk "Maybrit Illner" das Thema und die Gäste-Zusammensetzung verändert. "Alarmstufe beim Gas - wird Energie unbezahlbar?" heißt dort nun die Frage, zu der Illner Bundesfinanzminister Christian Lindner, SPD-Chef Lars Klingbeil, Bundesnetzagenturchef Klaus Müller, die "Wirtschaftsweise" Monika Schnitzer und die Journalistin Henrike Roßbach begrüßt.