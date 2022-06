"Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?" ist am Donnerstagabend nicht nur mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet worden (DWDL.de berichtete), sondern auch mit dem Deutschen Podcast Preis. Die Produktion von Studio Bummens erhielt sogar gleich zwei Preise - einen in der Kategorie "Beste journalistische Leistung" und einen weiteren als "Beste Produktion". Zwei Preise, in den Kategorien "Bestes Talk-Team" und "Bester Independent-Podcast", gab es auch für "Drinnies" mit Giulia Becker und Chris Sommer.

Erstmals seit Bestehen konnte die Preisverleihung, durch die Aminata Belli und Micky Beisenherz führten, mit einem Live-Event in Berlin gefeiert werden. Verliehen wurden die Preise in insgesamt elf Kategorien. Als "Beste Newcomer" wurden die Musiker-Brüder Bill und Tom Kaulitz ausgezeichnet, die neuerdings in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" über tagesaktuelle Themen und ihr eigenes Leben plaudern.

In der Kategorie "Bester Interviewer" ging der Podcast-Preis an den Münchner Sportjournalisten Max-Jacob Ost und dessen Projekt "11 Leben - Die Welt von Uli Hoeneß". Den Preis für das beste Skript ging als "Wild Wild Web - Staffel 1: Die Kim Dotcom Story", zudem bedachte das Publikum den Börsenreporter Markus Koch für seinen Podcast "Wall Street mit Markus Koch" mit einem Preis im Bereich Nachrichten & Politik.

Die Gewinnerinnen und Gewinner hätten aufs Neue gezeigt, "wie vielfältig die Podcast-Szene hierzulande ist", so Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale und Veranstalterin des Deutschen Podcast Preises. "Es ist beeindruckend, wie sie Kraft der Stimme und spannender Geschichten die Gedanken und Emotionen der Hörer:innen bewegen."

Alle Gewinnerinnen und Gewinner

BESTE JOURNALISTISCHE LEISTUNG

Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?

BESTES SKRIPT / BESTE:R AUTOR:IN

Wild Wild Web - Staffel 1: Die Kim Dotcom Story

BESTES TALK-TEAM

Drinnies

BESTE:R INTERVIEWER:IN

11 Leben - Die Welt von Uli Hoeneß

BESTE:R NEWCOMER:IN

Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood

BESTE PRODUKTION

Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?

BESTER INDEPENDENT PODCAST

Drinnies

PUBLIKUMSPREIS NACHRICHTEN & POLITIK

Wall Street mit Markus Koch

PUBLIKUMSPREIS COMEDY

Hobbylos

PUBLIKUMSPREIS WISSEN

Der Kids.Doc - Mehr Gesundheit für dein Kind

PUBLIKUMSPREIS LIFESTYLE