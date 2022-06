am 24.06.2022 - 14:00 Uhr

Frauke Pieper wird wechselt voraussichtlich zum 1. Dezember vom SWR zum ZDF und wird sich dort mit Alexandra Köth die Leitung des Justitiariats teilen. Auch derzeit gibt's schon eine Doppelspitze, Katrin Neukamm steht aber - vorbehaltlich der Gremienzustimmung - schon zum 31. Juli vor einem Wechsel auf die Position der Juristischen Direktorin des WDR.

Frauke Pieper ist derzeit als Juristische Referentin im Justitiariat des ZDF beschäftigt und hat ausgewiesene Expertise insbesondere in den Bereichen Filmproduktion, Produzentenpolitik, Filmförderung sowie im Datenschutzrecht. Außerdem war sie im ZDF in der Vergangenheit u. a. auf den Gebieten des Urheberrechts, Europarechts und der Kabelweiterverbreitung Ausland tätig und Abteilungsleiterin im Produktionsmanagement der Programmdirektion.

SWR Intendant Kai Gniffke: "Mit diesen Qualifikationen deckt Frauke Pieper idealtypisch das Aufgabenportfolio einer SWR Justitiarin ab und ergänzt so geradezu perfekt das Top-Sharing-Tandem mit Alexandra Köth. In den vergangenen zwei Jahren haben wir mit dem Top-Sharing in der Geschäftsleitung sehr gute Erfahrungen gemacht. Zwei Personen mit unterschiedlichen Expertisen und Blickwinkeln bereichern unsere Arbeit enorm. Zugleich prägt das Top-Sharing-Modell auch die Führungs- und Unternehmenskultur im ganzen SWR. Ich freue mich daher sehr, dass wir Frauke Pieper als Juristische Direktorin für das Tandem-Modell gewinnen konnten."