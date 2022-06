Während sich Angela Merkel stets rar gemacht hat, was Fernsehinterviews angeht, sucht ihr Nachfolger in den ersten Monaten verstärkt den Weg in die Öffentlichkeit. Für die kommende Woche hat die ARD jetzt ein Interview mit dem Bundeskanzler angekündigt: Konkret gibt es am Dienstag um 20:15 Uhr im Ersten ein viertelstündiges "Farbe bekennen" zu sehen.

Unmittelbar nach dem G7-Gipfel stellt sich Scholz den Fragen von Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr. Dabei dürfte es um den anhaltenden Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Nahrungsmittel- und Energieknappheit gehen, aber auch um die Aufnahme Finnlands und Schwedens in die NATO, sowie die internationale Klimapolitik, die Scholz mit seinem geplanten "Klimaclub" neu aufsetzen will.

Erst im Mai hatte Bundeskanzler Scholz einen Auftritt in der ZDF-Sendung "Was nun?", zwei Wochen später war er in einer verlängerten Ausgabe von "RTL Direkt" zu sehen.