am 28.06.2022 - 07:08 Uhr

Nachdem Giovanni Zarrella im vergangenen Jahr einen erfolgreichen Einstand mit seiner Musikshow im ZDF gefeiert hat, wird der Entertainer demnächst auch abseits der "Giovanni Zarrella Show" am Samstagabend zu sehen sein. In einer dreistündigen Sendung widmet er sich Anfang August dem Bühnenjubiläum seiner Schlager-Kollegin Andrea Berg.

Konkret wird das ZDF am Samstag, den 6. August zusammen mit dem ORF und dem SRF die dreistündige Sendung "Giovanni Zarrella präsentiert: 30 Jahre Andrea Berg" ausstrahlen. Mit einem großen Open-Air-Konzert in ihrer Wahlheimat Aspach feiert Andrea Berg an diesem Abend ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum - moderiert von Giovanni Zarrella.

Gefeiert wird mit zahlreichen Freundinnen, Freunden und Wegbegleitern, darunter Maite Kelly, DJ Ötzi, Kerstin Ott, DJ BoBo, Johnny Logan, Höhner, Nik P., Nino de Angelo, Semino Rossi, Al Bano Carrisi und Justin Jesso. Das ZDF verspricht darüber hinaus schon mal Überraschungen sowie Rückblicke auf besondere Momente in Bergs Karriere. Neben Hits aus drei Jahrzehnten gibt's zudem neue Versionen und Duette, die speziell für die Jubiläumsshow arrangiert wurden.

"heute-show Spezial" widmet sich Cannabis

Derweil hat das ZDF auch ein neues Special der "heute-show" in Aussicht gestellt: Am Freitag, den 12. August widmen sich Lutz van der Horst und Fabian Köster dem Thema Cannabis. Unter dem Titel "Cannabis: Legal, illegal, scheißegal?" geht's ab 22:30 Uhr um die umstritttene Freigabe - "garantiert rauschfrei", wie das ZDF verspricht.