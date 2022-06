am 28.06.2022 - 11:20 Uhr

Neue Aufgabe für "Einsatz in den Alpen"-Producerin Charlotte Groth und "Der Bergdoktor"-Producer Maximilian Greil: Die beiden haben gemeinsam mit der ndF die Firma Lax Entertainment gegründet und wollen in dieser "jungen Kreativen eine Heimat geben und fiktionalen Content mit Fokus auf TV & Streaming aus einer frischen Perspektive entwickeln", wie es in einer Mitteilung heißt.