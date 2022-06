Sechs Mal wird Servus TV Deutschland in diesem Sommer am späten Montagabend nach 23 Uhr auf True-Crime-Stoffe setzen. Los geht es am 18. Juli um 23:10 Uhr. Unter den sechs Ausstrahlungen sind auch zwei deutsche Free-TV-Premieren sowie eine ServusTV-Premiere, die allerdings noch nicht im Juli den Weg ins Programm finden. Stattdessen geht es los mit einem Film über "Das ungelöste Rätsel der Salzburger Mafiabraut" und somit über die berühmt-berüchtigte Virginia Hill und ihren Ehemann, einen österreichischen Skiweltmeister.

Eine Woche später soll es dann um den Fall einer jungen Frau gehen, die ohne ihr Mitwissen als Drogenkurierin missbraucht und als Schmugglerin verurteilt wurde – und um ihren Vater, der sich genau dagegen stellte. Am ersten August-Montag feiert derweil eine Doku rund um den Tod von Marilyn Monroe ihre Senderpremiere. Die erste Free-TV-Premiere ist für den 8. August eingeplant: Vincent van Gogh ist einer der bedeutendsten Künstler der Menschheitsgeschichte, der jedoch auch für seinen schwierigen Charakter bekannt ist.

Er lebte und arbeitete immer an der Grenze zwischen Genie und Wahnsinn. Dieser Wahnsinn trieb ihn schließlich todessehnsüchtig in den Selbstmord. So lautet die offizielle These der Experten. Der Pulitzer-Preisträger und van Gogh-Biograph Steven Naifeh widerspricht dieser Auffassung – so folgt die Doku den Thesen, der tödliche Schuss sei vom Künstler nicht selbst abgegeben worden.

Am letzten August-Montag folgt zudem noch eine Doku rund um die Frage, ob der englische König Richard III. 1483 seine beiden Neffen hat ermorden lassen. Eine Woche zuvor wird das folgenschwere Attentat auf den Bankierssohn Giuliano de‘ Medici thematisiert.