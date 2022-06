am 28.06.2022 - 12:16 Uhr

Ausführliche Interviews mit führenden Politikern Deutschlands sind in diesen Tagen in erhöhter Schlagzahl im Programm von RTL zu sehen. Zurückliegende Woche stand Wirtschaftsminister Robert Habeck Rede und Antwort, für die Nacht auf Donnerstag ist ein Gespräch mit Verkehrsminister Volker Wissing geplant. Er soll Stellung beziehen zum Verkehrschaos zu Ferienbeginn.

Bereits in der kommenden Nacht räumt RTL rund 20 Minuten Sendezeit für ein "Nachtjournal Spezial" frei, in dem sich Bundeskanzler Olaf Scholz den Fragen von RTL-Moderatorin Pinar Atalay stellen wird. Das Gespräch startet um kurz vor halb ein Uhr nachts. Aufgezeichnet wird das Interview, das auch den G7-Gipfel nochmals Revue passieren lassen soll, im Laufe des Dienstagnachmittags. Erst vor rund sechs Wochen trafen Atalay und Scholz letztmals aufeinander; damals für seine Sonderausgabe von "RTL Direkt". Am Dienstag nun werden "RTL Aktuell" um 18:45 Uhr und auch "RTL Direkt" um 22:15 Uhr Senderangaben zufolge schon erste Ausschnitte zeigen können.

Die Erstausstrahlung des kompletten Interviews ist derweil bei ntv geplant. Der Sender wird das Gespräch im Laufe des Tages ausstrahlen. Ein genauer Zeitablauf ist noch nicht fix und dürfte maßgeblich auch vom exakten Einhalten des Terminplans abhängen.



Update, 13:45 Uhr: Auch Nachrichtensender Welt wird ein Interview mit Olaf Scholz ausstrahlen. Die Fragen stellt dabei Chefredakteur Jan Philipp Burgard. Ins Programm genommen wird das Gespräch ganz kurzfristig bereits um 14 Uhr.