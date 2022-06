Der MDR stellt sich im Kulturbereich neu auf: Nachdem im Frühjahr die "Mitteldeutsche Zeitung" bereits berichtete, dass der bisherige Kulturchef Reinhard Bärenz den Posten abgibt, steht nun fest, wie es weiter geht: Jana Cebulla, die bislang schon die Hauptredaktion "Junge Angebote" verantwortet, übernimmt zusätzlich die Leitung der Hauptredaktion Kultur und soll beide im Lauf dieses Jahres zusammenführen.

Indem beide Hauptredaktionen ihre jeweiligen Kompetenzen einbringen sollen, ergebe sich die Chance, "den Herausforderungen der digitalen Zukunft mit kultureller Erfahrung wie digitaler Umsetzungsexpertise optimal vorbereitet zu begegnen und lineares wie digitales Programm nebeneinander weiter zu entwickeln und zu vernetzen", wie es in der Mitteilung des MDR heißt.

MDR-Programmdirektorin Jana Brandt sagt: "Wir freuen uns, mit Jana Cebulla eine Frau mit ostdeutschen Wurzeln für die anstehenden großen Herausforderungen gewonnen zu haben. Meine MDR-Kollegin steht sowohl für große Kulturaffinität, als auch für Know-how in Sachen digitale Angebote, Distribution und vernetztes Denken." Jana Cebulla erklärt: "Wir möchten den Transformationsprozess konsequent fortführen und verschiedenen Altersgruppen kreative und hochwertige Kulturinhalte anbieten, und zwar dort, wo sie sie konsumieren möchten. Die Sichtbarkeit der Angebote zu fördern, wird dabei zentrale Aufgabe sein. Ich freue mich sehr, den Weg mit einem engagierten Team weiterzugehen und ihm Schubkraft zu verleihen."

Die aus Berlin stammende Cebulla ist seit 2011 für den MDR tätig. Angefangen hat sie als Redakteurin und Moderatorin bei MDR Jump, 2015 wurde sie bei dem Radiosender Redaktionsleiterin, ehe sie im November 2019 zur Hauptredaktionsleiterin Junge Angebote aufstieg. In dieser Funktion verantwortete sie beispielsweise Formate wie "So close" und "Friends of..." für digitale Plattformen und überführte mit "Figarinos Fahrradladen" eine Radiomarke in ein digitales Produkt in der ARD-Audiothek.