Am kommenden Wochenende findet der Große Preis von Großbritannien in Silverstone statt (die Ampeln schalten am Sonntag um 16 Uhr auf grün). Der ehemalige Formel 1-Fahrer Ralf Schumacher und jetzige Experte wird im Programm von Sky dann von Timo Glock vertreten. Glock, einst RTL-Experte, wird in Vor- und Nachberichten sowie während des Renngeschehens seine Analysen abgeben. Ralf Schumacher ist derweil ebenfalls an der Rennstrecke. Er arbeitet dann aber – wie bereits 2021 einmal – für RTL. "Die Formel 1 und RTL verbindet eine große Tradition und der Sender war bei meiner Karriere immer ganz nah dabei. Daher freue ich mich, auch jetzt wieder in Silverstone ein Teil des Teams zu sein", sagte Schumacher. Danach wird Schumacher wieder regelmäßig mit Sky-Mikro unterwegs sein.

Das nun anstehende Rennen ist das zweite, das RTL in diesem Jahr zeigt. Danach stehen also noch zwei frei empfangbare Übertragungen an. Gesichert hat sich RTL die Übertragungen aus Zandvoort im September und aus Sao Paulo Mitte November. Für Sky läuft die aktuelle F1-Saison ganz wunderbar; die Rennen sicherten sich im Schnitt über 13 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und somit bis dato rund dreieinhalb Prozentpunkte mehr als in der kompletten Saison 2021.