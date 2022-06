Rainer Munz wird gemeinsam mit Kamermann Peter Leontjew dauerhaft für RTL und ntv in Moskau bleiben. Bereits seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs berichtet der ehemalige Leiter des RTL-Studios Moskau wieder aus der russischen Hauptstadt - nun soll das also zur Dauerlösung werden, "um die unabhängige Berichterstattung aus Russland auch zukünftig sicherzustellen", wie der Sender am Mittwoch ankündigte.

Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten & Gesellschaft bei RTL News: "Wir freuen uns, mit Rainer Munz und Peter Leontjew zwei absolute Profis vor Ort zu haben, die beide hervorragende Kenner der politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Russland sind."

Rainer Munz arbeitet bereits seit über 30 Jahren für RTL Deutschland. Nach einem Volontariat bei RTL war er unter anderem stellvertretender Leiter des Studios in Bonn, Studioleiter und Korrespondent in Moskau und Leiter des RTL Landesstudios Süd in München. Im Juli 2011 übernahm er für fünf Jahre die Leitung des Hauptstadtstudios von RTL/ntv in Berlin.