Wenn die Bundesliga am ersten August-Freitag mit dem Spiel zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt in seine neue Saison startet, dann ist es die zweite des laufenden TV-Rechtezyklus und somit auch die zweite Spielzeit, in der DAZN alle Matches am Freitag und Sonntag live überträgt. Für die anstehende Saison will der Streamingdienst den Produktionsaufwand nun erhöhen und kündigt an, künftig alle Bundesliga-Spiele direkt aus dem Stadion zu senden. Genau das war bisher wesentlicher Kritikpunkt an der DAZN-Übertragung. Mehrheitlich kamen die Matches der Bundesliga bei DAZN nämlich nicht direkt von vor Ort, sondern aus dem Münchner Büro des Unternehmens. Die Upgrades erfolgen nun also einige Monate nachdem eine saftige Preiserhöhung bekannt wurde.

Fans sollen künftig "Emotionen hautnah erleben können", kündigt DAZN an und verspricht "das Stadion ist unser Studio". Auch für die Spiele der UEFA Champions League hat der Streamer angekündigt, "die spannendsten Partien" direkt aus dem Stadion zu produzieren. In der Saison 21/22 traf dies in überwiegender Anzahl auf die reichweitenstarken Matches mit Beteiligung von Bayern München und Borussia Dortmund zu. Neu ist: Wann immer zwei deutsche Mannschaften in der Champions League parallel zu spielen – und das wird bei fünf Teilnehmern noch häufiger der Fall sein als zuletzt – kehrt die einst schon von Sky bekannte "deutsche Konferenz" zurück. Darin wird nur zwischen den Matches mit deutscher Beteiligung hin- und hergeschaltet.



Personell gab's erst einmal nichts Neues, bekannt ist ja schon seit einigen Wochen, dass Ex-Fußballspieler Michael Ballack bei DAZN als neuer Experte anheuert. Er wird vermutlich ausgleichen, dass der bisherige DAZN-Fachmann Ralph Gunesch nicht mehr bei Bundesligaspielen eingesetzt werden kann, da er nun dem Trainerstab von Eintracht Frankfurt zugehörig ist.