am 29.06.2022 - 16:44 Uhr

In vier Jahrzehnten führte der Journalist und Publizist Günter Gaus mehr als 200 Fernsehinterviews, die auf verschiedenen Sendern ausgestrahlt wurden. Nun hat das ZDF angekündigt, alle 32 Folgen der von 1963 bis 1966 ausgestrahlten Interview-Reihe "Zur Person" in seiner Mediathek zum Abruf zu stellen. Zu sehen gibt es auf diese Weise unter anderem Gespräche mit Ludwig Erhard, Willy Brand, dem jungen Günter Grass und - als einziger Frau in der Reihe - Hannah Arendt.

Möglich wird dieses Programmangebot, das unter zurperson.zdf.de abrufbar ist, durch die Digitalisierung des kompletten ZDF-Programmstocks, die Ende des Monats abgeschlossen worden ist. In einem mehrjährigen Projekt zur Retrodigitalisierung der Programmbestände wurden rund 400.000 Videobänder kopiert und in einem Massenspeichersystem dauerhaft gesichert. Durch die automatisierte Regeneration der Daten werde das filmische Gedächtnis des ZDF zukünftig vor dem Verlust geschützt, heißt es.

Mehr zum Thema Aus Gründen der Ausfallsicherheit gibt es im ZDF gleich zwei identische Speichersysteme an getrennten Standorten, in denen die Datenbestände dupliziert vorliegen. Die Speicherkapazität des Massenspeichers im ZDF-Archiv bewegt sich im Petabyte-Bereich: Das Fassungsvolumen beträgt 60 Petabyte (= 60.000.000.000.00.000 Byte) pro Standort. Belegt sind aktuell ca. 18 Petabyte pro Standort. Der Archivbestand des ZDF wächst jährlich um rund 200.000 Videodateien. Aktuell sind im Archivbestand circa 1.450.000 Videodateien gespeichert. Wollte man den gesamten Bestand sichten, wäre man ununterbrochen für die nächsten rund 124 Jahre beschäftigt.

"Rechtzeitig vor dem 60-jährigen Jubiläum im kommenden Jahr ist das ZDF-Programmvermögen rundum digital und nachhaltig gesichert", so ZDF-Intendant Norbert Himmler. "300.000 Stunden Programmgeschichte stehen damit auf Knopfdruck bereit, um Aktuelles und Relevantes mit Blick auf unsere gemeinsame Vergangenheit einzuordnen."

Eckart Gaddum, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Digitale Medien: "Geschichte beleuchtet immer die Gegenwart. Sie hilft, das Heute besser zu verstehen und einzuordnen. Deshalb ist das Projekt zu wichtig. 'Zur Person' gewährt einen Blick durch das Schlüsselloch des ZDF-Archivs, das sich Schritt für Schritt für die Öffentlichkeit öffnen soll."