Zum Schluss klar unter 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauern insgesamt und bei Zielgruppen-Marktanteilen knapp über null – für sixx war die amerikanische Serie "Fort he People", die von Shonda Rhimes und Paul William Davies kommt, kein Erfolg. Entsprechend wurden auch die eigentlichen Pläne geändert. Denn zunächst war geplant, dass in der kommenden Woche mittwochs Erstausstrahlungen der zweiten Staffel folgen sollten. Nun bleibt es erst einmal beim Stand nach dem Finale der ersten Staffel, denn sixx erhofft sich Quotensteigerungen durch eine recht spontane Ausstrahlung der Serie "Gilmore Girls". Diese wird ab 6. Juli die Mittwochs-Primetime übernehmen. Weiterhin im Programm bleiben wird ab kurz nach 22 Uhr "The Bold Type".

Kabel Eins nimmt derweil am späten Freitagabend eine US-Serie als Wiederholung ins Line-Up auf, die einst in Sat.1 floppte. Ab dem 22. Juli übernimmt "Whiskey Cavalier" die Strecke ab 22:15 Uhr. Zu sehen gibt es dann immer drei Folgen am Stück. Nach nächtlichen "Kabel Eins News" werden diese drei Folgen sogar direkt nochmal wiederholt. Am Kabel-Eins-Frage entfällt somit eine "Navy CIS"-Folge, auch "Bosch" legt nach dem Staffelfinale der dritten Runde eine Woche zuvor erst einmal eine Pause ein.

"Whiskey Cavalier" ist mit Lauren Cohan und Scott Foley in den tragenen Rollen besetzt. Ihre Rollen sollen gegen Bedrohungen für die nationale Sicherheit vorgehen. Doch der charmante Will Chase vom FBI mit dem titelgebenden Codenamen muss sich erst noch mit der furchtlos-dynamischen Art seiner neuen CIA-Kollegin Frankie Trowbridge anfreunden. Die Erstausstrahlung der Serie fand 2019 im Sat.1-Programm statt. Die Zielgruppen-Marktanteile lagen damals bei zwischen rund vier und etwas mehr als acht Prozent, was für den Sender alles andere als ein Erfolg war.