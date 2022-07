Ende Juni ist Sprecher, Schauspieler und Moderator William Cohn "für alle überraschend" gestorben, wie sein Management am Samstag gegenüber dem Portal "t-online" bestätigte. "Glauben Sie mir, wir sind auch fassungslos", wird seine Managerin dort zitiert. Nicht nur bei seiner Familie, sondern auch bei seinen engsten Freunden und in der Medienlandschaft hinterlasse Cohn "eine große Lücke". Sein Management beschrieb ihn gegenüber dem Portal als "hochempathisch und klug". Cohn wurde 65 Jahre alt.



Cohn ist unter anderem durch seine einstigen Auftritte an der Seite von Jan Böhmermann bekannt. Als dessen Sendung noch "Neo Magazin" hieß, verlieh er diesem nicht nur seine Stimme, sondern trat auch als Sidekick darin auf. Sprecher war Cohn zuvor auch bei der Talksendung "Roche & Böhmermann". Auftritte hatte er zudem im Rahmen der ProSieben-Sendung "Circus HalliGalli". 2017 bekam er mit "Callin' Mr. Brain" sogar eine eigene ZDFneo-Reihe.



Nicht ganz so bekannt dürfte sein, dass Cohn zuletzt sechs Jahre lang eine sehr bekannte Figur der Serie "Die Simpsons" synchronisierte. Er lieh dem Nachrichtensprecher Kent Brockmann seine Stimme. Dessen langjähriger Sprecher Donald Arthur war 2016 gestorben, Cohn übernahm. Cohn war auch auf den Theaterbühnen des Landes unterwegs, spielte etwa in "Ludwig² - Das Musical" einen Waffenhändler.

ProSieben reagierte am Samstagvormittag auf die Mitteilung vom Tod Cohns und twitterte: "Zu früh. Viel zu früh. RIP William Cohn". Sein ehemaliger Showpartner Jan Böhmermann wünschte beim Kurznachrichtendienst eine "gute Reise" und versah diesen letzten Gruß mit einem weinenden Smiley.