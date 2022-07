am 03.07.2021 - 09:42 Uhr

Seit der Einführung im Jahr 1995 gehört das "Nachtmagazin" werktags zm üblichen Nachtprogramm des Ersten - seit dem Wegfall in der Nacht von Freitag auf Samstag Anfang 2019 im Normalfall montags bis donnerstags. Doch wer die Programmpläne des Ersten für die kommenden Wochen anschaut, stellt fest: Weitere Ausgaben sind in nächster Zeit nicht mehr eingeplant, stattdessen finden sich nach Mitternacht nun zehnminütige "Tagesschau"-Ausgaben im Programmvorlauf.

Auf Nachfrage von DWDL.de bestätigte eine Sprecherin des für ARD-aktuell zuständigen NDR, dass das "Nachtmagazin" in den Monaten Juli und August in eine Sommerpause geschickt wurde - eine Maßnahme, die es in vorherigen Jahren nicht gab. Hintergrund ist demnach der angekündigte weitere Ausbau von "Tagesschau24" und die Tatsache, dass sich eine weitere Ausgabe der "Tagesschau" mit geringerem Aufwand produzieren lasse als das ansonsten 20-minütige "Nachtmagazin".

"Die freigesetzten Kapazitäten werden genutzt für Umbauarbeiten im Studio, die für die Profilschärfung des Nachrichtenkanals tagesschau24 notwendig sind", heißt es seitens des NDR. Die Intendantinnen und Intendanten der ARD hatten im Februar beschlossen, tagesschau24 um- und auszubauen. Ziel sei, zur "ersten Adresse für die kontinuierliche Versorgung mit aktueller Information" zu werden, speziell auch bei nationalen und internationalen Breaking-News-Situationen. Dokus, Talks und Magazine sollen hingegen weniger Sendezeit füllen.