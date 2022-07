Neues Jahr, neue Aufgabe: "Panorama"-Moderatorin Anja Reschke wird 2023 ein eigenes und neues Format im Ersten Deutschen Fernsehen erhalten. In der noch namenlosen Sendung werde sie investigative Recherchen, komplexe Hintergründe und politische Zusammenhänge darstellen – und zwar auf unterhaltsame Art und Weise. Frank Beckmann, der Programmdirektor des NDR, erklärt: "Anja Reschke wird spannende Recherchen auf ungewöhnliche Art präsentieren: mit hintergründiger Analyse, klaren Positionen, aber eben auch mit einer Prise Humor und satirischer Zuspitzung."

Reschke stehe, ist Beckmann der Auffassung, für glaubwürdigen Journalismus sowie fundierte Analysen und könne zudem unterhalten. Die kommende Sendung umschrieb er als innovativ. Reschke selbst sagte zur neuen Aufgabe: "Mich hat es immer beschäftigt, wie wir neue Wege gehen können, was wir versuchen müssen, um dem Publikum die Themen, die eine Gesellschaft für freien Diskurs, für eine lebendige Demokratie braucht, interessant oder eben auch unterhaltsam zu vermitteln." Dies sei ihr Motor als Programmmanagerin gewesen, ebenso sei er es nun für ihre kommende Show. Für welchen Sendeplatz das kommende Format geplant ist, bleibt unklar. Unter anderem will Das Erste künftig am Freitagabend um 21:45 Uhr - also noch vor "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" beim großen öffentlich-rechtlichen Mitbewerber - auf eine unterhaltende Sendung setzen.



Während Reschke auch im kommenden Jahr durch "Panorama" führen wird, wird die Journalistin eine andere Aufgabe bereits in Kürze abgeben. Seit 2019 war sie beim NDR Leiterin des Programmbereichs Kultur und Dokumentation, der 2021 zum crossmedialen Programmbereich Gesellschaft ausgebaut wurde. Zum kommenden Monatswechsel beendet sie diesen Job nun.

Bekannt ist Reschke auch von Moderationen der Sendung "Zapp", das sie ab 2002 17 Jahre lang präsentierte, zudem mischt sie bei "Wissen vor 8" im Ersten mit.