Im Alter von gerade einmal 47 Jahren ist Sportmoderatorin Andrea Otto gestorben. Das hat der Bayerische Rundfunk am Dienstagnachmittag bestätigt. Otto war zunächst im Rundfunk zu hören, ab 2000 etwa bei der Popwelle Bayern 3 und auch beim News-Sender B5 Aktuell. Sieben Jahre später folgte der Schritt vor die Kamera, wo sie zunächst die Samstagsausgabe von "Blickpunkt Sport" und "Sport in Bayern" moderierte. Ab 2009 folgten diverse Einsätze im Rahmen von ARD-Wintersport-Übertragungen. Ohnehin: Langlauf, Skispringen und auch Biathlon gehörten zu den Schwerpunkten der Sportjournalistin.

Berichtet hat Otto auch von mehreren Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Seit 2012 gehörte Andrea Otto schließlich auch zum festen Moderationsteam der BR-"Abendschau". "Wenn sie was angepackt hat, dann machte sie das richtig. Sei es nun das Schwimm-Training für die Triathlon-Staffel beim Challenge in Roth oder ihr soziales Engagement für das sie extra Urlaub nahm", hieß es in einem Nachruf, den der BR am Dienstagnachmittag auf seiner Nachrichtenseite BR24 veröffentlichte.

Die Schwere ihrer Erkrankung habe Otto selbst in einem der letzten Telefonate mit der Redaktion nicht durchblichen lassen, wohl, weil sie nicht wollte, dass man sich Sorgen mache. Stattdessen bat sie darum, in Kirchen Kerzen anzuzünden und für ihre Genesung zu beten. Jetzt sollen diese Kerzen, so heißt es im Nachruf, leuchten, um an Andrea Otto zu erinnern. Für ihre Genesung hatte sich Otto bereits vor rund eineinhalb Jahren eine TV-Auszeit genommen. "Wir sind schockiert und fassungslos – wir vermissen Andrea", heißt es im Nachruf, der unterzeichnet ist vom Sportteam des BR/ARD und der "Abendschau".