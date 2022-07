Die Seven.One Entertainment Group hat sich die Rechte an einem belgischen Unterhaltungsformat namens "The Musical of Your Life" gesichert. "Es gibt Momente im Leben, die sich nicht in Worte fassen lassen. Und für eben diese Momente steht 'The Musical Of Your Life'", kündigt Hannes Hiller, SVP Content Development Sat.1 und ProSieben an.

"The Musical of Your Life" ist ein Lizenzformat von BE-Entertainment und wurde bereits in mehrere Länder verkauft. In Belgien funktionierte die Sendung sehr gut. Hiller: "Die Show hat beim belgischen Sender Play4 für einen fantastischen Quotenanstieg von 200 Prozent im Vergleich zum Senderschnitt gesorgt", berichtet er über die Quoten der dort 14- bis 44-Jährigen. In Belgien lief die Show erstmals im zurückliegenden Format mit acht plus einer Folge, die jeweils die Länge von rund einer Stunde haben.

Ob das Format in Deutschland für ProSieben oder Sat.1 geplant ist und wie schnell mit einer deutschen Umsetzung zu rechnen ist, ist allerdings noch offen. Von BE-Entertainment kommt in der neuen TV-Saison derweil noch an ein anderes Format nach Deutschland; Vox hat sich die Rechte an "The Big Job Switch" gesichert.