Auf den Spuren der "WaPo Bodensee" und "WaPo Berlin" ist auch die dritte "WaPo"-Krimireihe im Ersten Deutschen Fernsehen, die Anfang 2022 debütierte und in Duisburg verortet ist. Unlängst hat Das Erste grünes Licht gegeben für eine neue Staffel, die erneut aus acht Episoden besteht und 2023 ausgestrahlt werden soll. Diese entstehen derzeit und noch bis September in Duisburg, Monheim, Köln und Umgebung. Während die beiden anderen "WaPo"-Serien von Saxonia Media umgesetzt werden, zeichnet für den Duisburger Ableger Warner Bros. ITVP Deutschland GmbH verantwortlich.

Headautor der acht neuen und jeweils rund 48 Minuten langen Folgen ist Arne Ahrens. Auf dem Regiestuhl nehmen Matthias Koßmehl und Ozan Mermer Platz. Am Cast der Serie hat sich derweil nichts geändert. Der Duisburger Markus John steht ebenso wieder vor der Kamera wie Yasemin Cetinkaya, Karen Böhne, Romy Vreden Stefko Hanushevsky und Niklas Osterloh. Osterloh legt für die Produktion der "WaPo Duisburg" wie schon 2021 eine Pause am Set von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ein. Dort ist er seit Jahren als Paul Wiedmann zu sehen. Den Fans der RTL-Daily teilte er schon zurückliegende Woche mit, dass er drei Monate lang fehlen wird, danach aber zu "GZSZ" zurückkehrt.



Währenddessen dreht er mit seinen Kolleginnen und Kollegen Fälle, in denen es um Mord, Raub oder mysteriöse Unfälle geht. Zu allem Übel tobe zudem in der Unterwelt der Krieg um die Vorherrschaft im Duisburger Currywurstimperium. Die achtteilige erste Staffel der "WaPo Duisburg" überzeugte im Ersten mit durchschnittlich 10,3 Prozent Marktanteil bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern. Rund 2,6 Millionen Menschen sahen die dienstags um 18:50 Uhr gesendeten Episoden. Somit war der Duisburger Krimi leicht stärker unterwegs als die zurückliegende "WaPo Berlin"-Staffel, die auf 9,9 Prozent kam. Die vergangene "WaPo Bodensee"-Staffel erreichte ebenfalls rund 10,3 Prozent.