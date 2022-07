am 07.07.2022 - 10:09 Uhr

Unter dem Titel "Schloss Goldbach - Promis viel zu nah" hat Sat.1 bereits vor zwei Wochen bei den Screenforce Days für den 27. Juli eine neue Comedyshow angekündigt (DWDL.de berichtete). Nun steht auch der genaue Sendeplatz fest: Das von Pyjama Pictures produzierte Format läuft jeweils mittwochs nach der Spielshow "Paar Love" mit Ralf Schmitz - die erste Folge ist somit um 23:05 Uhr zu sehen.

In der Sketch-Comedy finden Stars und Sternchen wie Helene Fischer, Evelyn Burdecki, Karl Lauterbach, Markus Lanz, Familie Pooth, Carsten Maschmeyer, Dieter Bohlen oder Hans Sigl in ihre innere Mitte zurück - so verspricht es zumindest Sat.1. Marti Fischer, Katrin Ingendoh, Luisa Wietzorek, Michael Meichßner, Khalid Bounouar, Jenny Bins und Tobias John von Freyend parodieren die prominenten Gäste, die sich auf Schloss Goldbach begeben.

Unterdessen versucht Sat.1 schon ab dem 18. Juli den erhofften Erfolg der Neuauflage von "Mein Mann kann" zu verlängern. Gezeigt wird montags ab 22:40 Uhr das neue Format "So geht Liebe - Das Liebesglück der Promis". In der Reportage-Reihe erzählen prominente Paare von ihrem persönlichen Liebesglück. Den Anfang machen Peer und Janni Kusmagk, eine Woche später folgen Heinz und Annika Hoenig.