Christian Seifert macht einen langjährigen Weggefährten zum CEO seines neuen Unternehmens S Nation Media, das hinter dem angekündigten, noch namenlosen Sportstreamingdienst steht, der den Blick auf Ligen und Sportarten jenseits des Fußballs richtet. Wie Seifert war auch Heyden zuletzt bei der DFL: Seit 2015 führte er als CEO die Digitaltochter DFL Digital Sports, zudem war er seit Mitte 2019 als Executive Vice President für die digitalen Innovation der DFL Gruppe verantwortlich. Erst vor wenigen Tagen war sein Abschied von der DFL bekannt geworden.

Hilfreich ist wohl nicht zuletzt auch seine Streaming-Vergangenheit, arbeitete Andreas Heyden in der Vergangenheit doch auch als Geschäftsführer von Maxdome. "Andreas Heyden hat die digitale Transformation des deutschen Profifußballs in den vergangenen Jahren maßgeblich vorangetrieben. Wie kaum ein Zweiter in der Medienbranche steht er für Innovation und Digitalisierung mit klarem Endkundenfokus", so Christian Seifert. "Wir freuen uns sehr, dass wir Andreas Heyden für S Nation Media gewinnen konnten. Er wird dem Aufbau unserer Streaming-Plattform einen weiteren kräftigen Schub verleihen."

Gemeinsam mit Seifert und COO Marcel Wontorra übernimmt Heyden zum 1. August die Aufgabe, die Tochterfirma von Axel Springer zur "führenden Sport-Streamingplattform jenseits von Fußball" aufzubauen. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe, den Sportarten, die uns das Vertrauen schenken, und deren Fans ein digitales Zuhause zu schaffen." Zuletzt konnten bereits Verträge über Medienrechte mit der Tischtennis-Bundesliga, der Volleyball-Bundesliga sowie der Basketball-Bundesliga abgeschlossen werden. Auch die Handball-Bundesliga dürfte auf der neuen Plattform eine neue Heimat finden (DWDL.de berichtete).

"Mit Basketball, Tischtennis und Volleyball haben Christian Seifert und sein Führungsteam bereits drei attraktive Bundesligen von dem besonderen Potenzial überzeugen können, das die Partnerschaft mit S Nation Media bereithält", so Jan Bayer, als Vorstand bei Axel Springer für S Nation Media verantwortlich. "Mit dem künftigen CEO Andreas Heyden und seiner herausragenden Digital-Expertise gewinnt dieses Team nun weiter an Kontur. Wir bei Axel Springer unterstützen die Kollegen mit Leib und Seele." Bis es losgeht, wird es allerdings noch dauern: Starten soll die neue Streaming-Plattform im dritten Quartal 2023.