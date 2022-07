Unter dem Arbeitstitel "Schlafende Hunde" haben in Berlin die Dreharbeiten zu einer sechsteiligen Netflix-Serie mit Max Riemelt und Luise von Finckh in den Hauptrollen begonnen. Die von Christoph Darnstädt stammenden Drehbücher, die auf der aus Israel stammenden Originalserie "The Exchange Principle" basieren, inszenieren Stephan Lacant und Francis Meletzky.

Nach der international ebenso erfolgreichen wie preisgekrönten Serie "Unorthodox" ist "Schlafende Hunde" zugleich die zweite Zusammenarbeit von Real Film Berlin und Netflix. Günter Fenner und Ira Wysocki sind als Line Producer bei dem Projekt tätig, während Sibylle Stellbrink und Henning Kamm von Real Film Berlin für die Produktion verantwortlich zeichnen.

"Ich freue mich über die erneute Zusammenarbeit mit der Real Film Berlin, mit der wir bereits bei unserer preisgekrönten Serie 'Unorthodox' sehr erfolgreich zusammengearbeitet haben", sagt Steffi Ackermann, Director Local Language Series bei Netflix. "Das deutsche Publikum liebt Kriminalstoffe mehr als jedes andere Genre, und diesem Bedürfnis werden wir auf jeden Fall gerecht werden." Die Erfahrung und das kreative Potenzial der gesamten 'Schlafende Hunde'-Crew und des Casts ließen "eine fantastische Miniserie erwarten", so Ackermann weiter.

© Netflix/Anne Wilk v.l.n.r.: Antonio Wannek, Carlo Ljubek, Max Riemelt, Helgi Schmid, Luise von Finckh, Melodie Wakivuamina.

Erzählt wird die Geschichte eines abgestürzten Top-Polizisten und einer aufstrebenden jungen Staatsanwältin, die aus unterschiedlichen Motiven eine geschlossene Mordakte öffnen - und damit die Büchse der Pandora. Beide geraten auf die blutige Fährte einer Verschwörung, die immer tiefer in Polizei und Justiz zu führen scheint.

"Die alltägliche Belastung der Polizei bringt Menschen an ihre Grenzen und darüber hinaus. Diesen Druck mit all seinen Konsequenzen hat Christoph Darnstädt, in der deutschen Adaption des israelischen Originals 'The Exchange Principle', mit seiner ganz eigenen erzählerischen Kraft eingefangen", so Henning Kamm und Sibylle Stellbrink über das Projekt, das voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2023 bei Netflix zum Abruf bereitstehen wird.