Nachdem der History Channel erst im vergangenen Jahr die beiden Schauspieler Tim Allen und Richard Karn für ein an die Kult-Sitcom "Hör mal, wer da hämmer" angelehnte Sendung zu verpflichten, steht nun schon das nächste Format mit den beiden in den Startlöchern. "More Power" ist der Titel eines neuen Doku-Formats, in dem sich Allen und Karn sowie die auf Do-it-yourself-Themen spezialisierte YouTuberin April Wilkerson mit der Geschichte von Werkzeugen, Funktionalität, Einsatzgebieten und Besonderheiten befassen.

Der Titel des gerade im amerikanischen History Channel angelaufenen Formats ist übrigens angelehnt an das Motto des selbsternannten Heimwerkerkönigs Tim Taylor, den Tim Allen über Jahre hinweg verkörperte. Nach Deutschland soll "More Power" voraussichtlich im letzten Quartal dieses Jahres kommen, wie der History Channel jetzt ankündigte. Ein genauer Sendeplatz steht noch nicht fest.

Geplant sind zunächst zehn halbstündige Episoden. In jeder von ihnen nimmt sich das Trio ein Werkzeug vor und testet zudem seine Grenzen aus. Dreh- und Angelpunkt ist der Sendung ist Tim Allens Werkstatt in Los Angeles, allerdings verlassen die Moderatoren den Ort des Geschehens immer wieder, um sich vor Ort Werkzeuge und Maschinen vorführen zu lassen oder sie sogar selbst zu testen.

"Albert Einstein sagte einmal: 'Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig'", so Tim Allen. "Die Gelegenheit zu haben, meiner Neugierde freien Lauf zu lassen und mehr über die Menschen und Dinge zu erfahren, die uns zu dem machen, was wir heute sind, begeistert mich. Und welchen besseren Kumpel könnte ich an meiner Seite haben als Richard Karn? Wir beide haben eine große Wertschätzung für Menschen, die ein Problem nicht dadurch lösen können, dass sie darüber reden, sondern indem sie es mit Kreativität und erstaunlichen Fähigkeiten anpacken."