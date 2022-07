Das ZDF hat einen Ausstrahlungstermin für die HBO-Max-Serie "The Tourist" gefunden, an der sich der Sender im vergangenen Jahr als Koproduzent beteiligt hatte. Zu sehen gibt es die sechs Folgen ab dem 12. August für ein Jahr in der ZDF-Mediathek. Die lineare Ausstrahlung der Serie erfolgt ab dem 22. August jeweils montags um 22:15 Uhr unter dem Titel "The Tourist - Duell im Outback" im ZDF, wo wöchentlich zwei Folgen am Stück laufen.

"Fifty Shades of Grey"- und "The Fall"-Star Jamie Dornan spielt in der neuen Serie die Hauptrolle. Er verkörpert einen britischen Mann, der verzweifelt nach seiner Identität sucht. Im Herzen des australischen Outbacks wird er von einem Tankwagen verfolgt, der ihn schließlich von der Straße abdrängt. Das Unfallopfer kommt im Krankenhaus von Alice Springs zu sich: nur leicht verletzt, aber ohne jegliche Erinnerung. Polizistin Helen (Danielle Macdonald) versucht dem Unbekannten bei der Suche nach seiner Identität zu helfen.

Die Macher der Serie versprechen ein "Katz- und Mausspiel durch das Outback". Regie führen Chris Sweeney ("Back to Life", "Liar") und Jeff Walker nach einem Drehbuch von Harry and Jack Williams.

International konnte "The Tourist" bereits erste Preise gewinnen. So wurde die Produktion beim Monta Carlo Television Festival beispielsweise in gleich drei Kategorien ausgezeichnet, darunter als beste Serie. In Großbritannien war die Serie dazu ein Quoten-Erfolg für die ebenfalls als Koproduzent beteiligte BBC: Mehr als acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten dort jüngst ein.