am 11.07.2022 - 17:11 Uhr

Nachdem am Montagmorgen Verena Altenberger ankündigte, aus dem Münchner "Polizeiruf 110" auszusteigen, folgte am Nachmittag gleich der nächste Abgang, diesmal beim Team der deutsch-polnischen Mordkommission im Grenzort Świecko: Lucas Gregorowicz, der seit 2015 in der Rolle des Adam Raczek zu sehen war, steigt auf eigenen Wunsch hin aus. Der RBB bestätigte eine entsprechende "Tagesspiegel"-Meldung auf DWDL.de-Anfrage.

Anfang vergangenen Jahres hatte schon Maria Simon alias Olga Lenski, deren Team-Partner er als Nachfolger von Horst Krause bildete, die Reihe verlassen. Deren Nachfolge trat damals André Kaczmarczyk als Vincent Ross an, der nun vorerst solo weiter ermitteln wird. Die Dreharbeiten für diesen Solo-"Polizeiruf" laufen derzeit bereits, wie es danach weiter gehen wird, steht noch nicht fest.

Doch vorher steht zunächst noch die Ausstrahlung des letzten "Polizeirufs" mit Gregorowicz an. Der Film mit dem Titel "Abgrund" (früherer Arbeitstitel "Da, wo wir nicht sind"), soll Ende des Jahres zu sehen sein, der nachfolgende Solo-"Polizeiruf 110: Gott des Bankrotts" ist dann fürs erste Quartal 2023 geplant.