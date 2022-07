Ab dem 25. Juli schickt Das Erste Deutsche Fernsehen seine Daily "Sturm der Liebe" bekanntermaßen für drei Wochen in eine Sommerpause und testet dann auf dem Sendeplatz um 15:10 Uhr einen Service-Ratgeber namens "Team Hirschhausen – Einfach besser leben" (Produktion: Ansager und Schnipselmann). "Sturm der Liebe" meldet sich seinerseits am 15. August im Nachmittagsprogramm des öffentlich-rechtlichen Senders zurück. In besagter Kalenderwoche 33 stehen im Ersten aber auch umfangreiche Live-Berichte von den European Championships 2022 an, sodass die Dailys, zu denen auch "Rote Rosen" gehört, immer wieder ausfallen. Für "Rote Rosen" (14:10 Uhr) ist Kalenderwoche 33 die letzte vor einer ebenfalls dreiwöchigen Sommerpause.