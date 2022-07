Im Hause Imago TV, das derzeit in ITV Studios Germany eingegliedert wird, wird man im August sicherlich interessiert in die Niederlande blicken. Dann läuft dort nämlich eine Adaption des von Imago TV entwickelten und seit 2015 im deutschen Nachmittagsprogramm bei Vox laufenden Formats "Mein Kind, dein Kind" an. "Hoe gaat dat bij jullie thuis" debütiert am 8. August beim Sender NPO1. Den internationalen Vertrieb der deutschen Idee hatte ITV Studios übernommen.

"Mit 'Mein Kind, dein Kind' sind wir mittlerweile in der zehnten Staffel angekommen und blicken auf sieben spannende Jahre zurück, in denen wir über 1.500 Familien bei der Erziehung über die Schulter geschaut haben. Das Thema verliert dabei nicht an Aktualität, denn Erziehung ist nicht einfach und vor allem nie gleich. Für uns ist das Format ein echtes Herzensprojekt, auf das wir sehr stolz sind. Umso mehr freut es uns, dass sich bald auch die niederländischen Fernsehzuschauer*innen daran erfreuen dürfen", erklärte Katja Klüting-Riße, Executive Producer bei Imago TV.

In der Sendung geht es darum, dass sich zwei Mütter oder Väter gegenseitig besuchen und Erziehung und Familienleben des anderen genau unter die Lupe nehmen. "Ganz durchschnittliche" Zuschauerinnen und Zuschauer kommentieren dann die dabei entstehenden Aufnahmen. Dieses Konzept soll auch in der niederländischen Version im Mittelpunkt stehen.

Ende Mai hatte "Mein Kind, dein Kind" auf dem 14-Uhr-Sendeplatz bei Vox seinen bisher höchsten Marktanteil im Jahr 2022 in der klassischen Zielgruppe eingefahren - zehneinhalb Prozent wurden gemessen. Danach sanken die Quoten wieder. Mit rund 5,4 Prozent liegt man unterhalb der Vorjahresergebnisse. Zu besten Zeiten standen im Schnitt mehr als sieben Prozent geschrieben.