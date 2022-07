Die Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen hat auch die Produktion eines Formats zum Erliegen gebracht, das im Sommer 2020 erstmals über die Bildschirme flimmerte: "Pocher & Papa auf Reisen" – mit knapp 15 und gut 13 Prozent in der Zielgruppe war die zweiteilige erste Staffel aus dem Hause Banijay Productions Germany absolut ordentlich unterwegs. Im August sollen nun zwei frische Folgen zu sehen sein. RTL zeigt sie ab dem 9. August dienstags um 20:15 Uhr.

Oliver Pocher und sein Papa Gerd machen sich darin wieder auf den Weg – unter anderem sind sie in Großbritannien unterwegs. Gedreht wurde unter anderem auf der Pferderennbahn in Ascot und dort, "wo die Queen Party" macht, wie es in einer Ankündigung heißt. Die Auftaktfolge dauert bis 23:20 Uhr, wird also von "RTL Direkt" unterbrochen.

Einen Tag später, nämlich am 10. August, läuft zur besten Sendezeit eine frische Staffel von "Take Me Out XXL" an mit Moderator Jan Köppen an. Geplant sind drei 120 Minuten lange Episoden. In dem Kuppelformat stellt sich erneut ein Mann 30 attraktiven Single-Dramen und muss diese dann in drei Runden von sich überzeugen. Im zurückliegenden Sommer tat sich die XXL-Variante der eigentlichen Samstagspätabend-Show in der Primetime noch ziemlich schwer; im Schnitt landeten die damals gesendeten Episoden bei knapp zwölf Prozent in der Altersklasse 14 bis 49 Jahre. Die Reichweiten lagen recht konstant bei zwischen 1,3 und gut 1,4 Millionen Zuseherinnen und Zusehern.

Zurückkehren wird auch "Lego Masters" mit einer frischen Staffel, die aus sechs Folgen besteht. Daniel Hartwich führt durch das Format, das freitags zur besten Sendezeit eingeplant ist. Ab dem 12. August dreht sich also wieder alles um die kleinen Spielsteine.