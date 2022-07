Unter dem Titel Sky Showcase startet Sky am 4. August einen neuen linearen Fernsehsender. Dieser soll als "Schaufenster in die vielfältige Entertainment-Welt von Sky" dienen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. In Großbritannien ist Sky Showcase bereits vor einigen Monaten an den Start gegangen - nicht zuletzt als Ersatz für den eingestellten Sender Sky One, der hierzulande jedoch fortgeführt werden soll, wie ein Sky-Sprecher auf DWDL.de-Nachfrage bekräftigte.

Erst vor wenigen Wochen hatte sich Entertainment-Chef Christian Asanger im Interview mit DWDL.de zufrieden mit Sky One geäußert. "Sky One ist heute mit der beliebteste Entertainment-Channel auf unserer Plattform und unser eigenes Entertainment-Portfolio ist entgegen dem allgemeinen Markttrend im Vergleich zum Vorjahr sogar gewachsen", so Asanger im Mai.

Sky Showcase soll auf dem Sendeplatz 100 platziert und breiter aufgestellt werden - etwa durch ein zweistündiges Programmfenster von Sky Sport News zwischen 9 und 11 Uhr sowie eine Kinderprogramm-Schiene in den Morgenstunden. Nachmittags setzt Sky Showcase an Werktagen auf eine Serien-Mischung bestehend aus "How I Met Your Mother", "Brooklyn Nine-Nine", "Die Rosenheim-Cops" und "Mord mit Aussicht" sowie "Hawaii Five-0" und "Modern Family". Dazu kommt am Nachmittag die True-Crime-Reihe "Der Coroner - Fälle der Rechtsmedizin".

© Elke Walthelm Elke Walthelm

Empfangen werden kann Sky Showcase mit dem Entertainment-Paket auf Sky Q, darüber hinaus ist der Sender Teil des Serien- und Filmpakets von Wow. Bereits von diesem Donnerstag an ordnet Sky außerdem seine Sportsender neu, etwa mit dem Highlight-Sender Sky Sport Top Event. Dazu kommen die 24-Stunden-Sender rund um Tennis, Gold und Premier League sowie Sky Sport Mix.