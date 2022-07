Auch wenn die Deutsche Telekom im Bieterwettstreit um die Basketball-Bundesliga dem neuen Konkurrenten S Nation Media von Christian Seifert und Axel Springer unterlegen ist (DWDL.de berichtete), wird MagentaSport auch in Zukunft auf Basketball setzen. Wie jetzt bekannt wurde, hat die Telekom die Medienrechte an der EuroLeague und dem EuroCup um drei weitere Jahre bis einschließlich der Saison 2025/26 verlängert.

Auch die Partnerschaft mit dem Deutschen Basketball-Bund (DBB) geht weiter, sodass bis Ende 2025 alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei MagentaSport zu sehen sein werden. Dazu kommen die WM 2023 und EM 2025. Klar ist damit aber auch, dass Baskeball-Fans fortan zwei Abos benötigen, um alles sehen zu können, schließlich spielt die Bassketball-Bundesliga ab 2023 für mindestens sechs Jahre auf der neuen Springer-Plattform.

"Wir vertiefen eine bereits erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Partnern im Basketball langfristig", so Arnim Butzen, verantwortlich für das TV-Geschäft der Telekom in Deutschland, zu der neuen Vereinbarung. "Gerade die beste Liga in Europa, die Turkish Airlines EuroLeague, erfährt in der Fan-Gemeinde einen stetig wachsenden Zuspruch."

Auch DBB-Präsident Ingo Weiss zeigte sich zufrieden mit dem neuen Deal. "Ich freue mich sehr, dass der DBB und MagentaSport die Partnerschaft bis zum Jahr 2025 verlängert haben. Das gibt uns wichtige Kontinuität mit einem modernen, leistungsstarken und basketballbegeisterten Partner, der mit dem kostenfreien Zugang für die deutschen EuroBasket-Spiele ein starkes Zeichen setzt." Alex Ferrer Kristjansson, Marketing- und Kommunikationsdirektor bei der Euroleague Basketball, betonte, MagentaSport sei "ein echter Partner bei der Steigerung der Popularität des Sports." Und weiter: "Deutschland bleibt ein Schlüsselmarkt für beide Ligen, und diese Verlängerung bestätigt das große Potenzial, das sowohl die Deutsche Telekom als auch Euroleague Basketball in diesem Gebiet sehen, sowie das Engagement, den Fans auch in den kommenden Jahren ein großartiges Erlebnis zu bieten."

Vor der EuroBasket trägt das deutsche Team derweil im August noch WM-Qualifikationsspiele gegen Schweden und Slowenien aus. Auch diese Spiele sind wie der Supercup in Hamburg mit dem Spiel der deutschen Auswahl gegen Tschechien live und kostenfrei bei MagentaSport zu sehen. Der Start der neuen EuroLeague-Saison erfolgt schließlich am 6. Oktober.