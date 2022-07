An den ersten beiden August-Donnerstagabenden plant RTLzwei die Ausstrahlung einer von Janus TV kommenden Dokumentation, die es sich auf die Fahnen schreibt, eine Nachwuchsrapperin und mehrere Nachwuchsrapper zu begleiten. Kameras sind auf dem Weg zum musikalischen Erfolg ebenso dabei wie in Momenten des Rüsckschlags.

Das Fernsehpublikum soll in den Sendungen beobachten, wie die Musikerinnen und Musiker um ihren Traum kämpfen. Der 26 Jahre alte Aktif etwa mischt mit – nach Senderangaben entdeckte er seine Leidenschaft für Musik während einer vierjährigen Haftstrafe. Auch der drei Jahre ältere Dado war über Jahre in kriminelle Machenschaften verwickelt – nun möchte er als Vater jedoch ein Vorbild für seinen Sprössling sein. Messo (26) rappt derweil schon seit der Jugend und glaubt sich durch eine nahende Zusammenarbeit mit Rapper Alpa Gun nun kurz vor dem Ziel.

Leonie verwandelt sich am Mikro indes in die Kunstfigur Thara und ist zu sehen, wie sie versucht, sich in der eigentlich männerdominierten Rap-Szene durchzusetzen. RTLzwei beschreibt "Beats of Berlin" als "authentisch und bildstark". Es zeige, wie hohe Produktionskosten für Musikvideos ebenso Druck ausüben wie Mieterhöhungen und Nebenjobs.