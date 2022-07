Am kommenden Samstag feiert Caren Miosga ihr 15-jähriges Jubiläum bei den "Tagesthemen" - und auch in den kommenden Jahren wird die Journalistin als Moderatorin des ARD-Nachrichtenmagazins fungieren. Wie jetzt bekannt wurde, ist der Vertrag mit Miosga um drei Jahre bis 2025 verlängert worden.

"Die 'Tagesthemen sagen nicht nur, was ist. Sie sagen auch, warum etwas ist", so Miosga. "Dies jeden Tag aufs Neue herauszufinden, macht diesen Job für mich so reizvoll. Er ist unvorhersehbar und jedes Mal so neu interessant, dass ich es immer noch als absolutes Privileg begreife, für diese Sendung zu arbeiten."

NDR-Intendant Joachim Knuth: "Caren Miosga prägt die 'Tagesthemen' durch ihre Unverwechselbarkeit. Ihr Moderationsstil ist einzigartig, er besticht durch Genauigkeit, Stringenz und Charme. Sie gibt sich in ihren Moderationstexten nicht mit der zweitbesten Formulierung zufrieden und lässt ihren Interviewpartnern keine Floskel durchgehen. Es gelingt ihr immer wieder aufs Neue, treffende Worte für komplexe Zusammenhänge zu finden."

Am 16. Juli 2007 hatte Caren Miosga ihre Vorgängerin Anne Will bei den "Tagesthemen" abgelöst. Im September wird sie die am längsten amtierende Moderatorin der Sendung sein. Bisher hielt Ulrich Wickert den Rekord von rund 15 Jahren und zwei Monaten. Auch Miosgas Kollege Ingo Zamperoni bleibt derweil den "Tagesthemen" erhalten: Auch sein Vertrag war jüngst um drei Jahre verlängert worden (DWDL.de berichtete).