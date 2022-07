Der Bayerische Rundfunk (BR) hat nur wenige Tage nach Bekanntwerden des Abschieds von Verena Altenberger beim Münchner "Polizeiruf 110" eine Nachfolgerin benannt. Die Wahl fiel auf Johanna Wokalek, die schon seit dieser Woche als neue Ermittlerin unter der Regie von Dror Zahavi und nach einem Drehbuch von Stefan Weigl für die Folge "Little Boxes" vor der Kamera steht.

"Wie großartig, dass Johanna Wokalek die neue Ermittlerin im Münchner 'Polizeiruf 110' ist", so BR-Programmbereichsleiterin Bettina Ricklefs. "Nach ihrem Durchbruch in der BR-Kinokoproduktion 'Hierankl' und vielen weiteren anschließenden Erfolgen kehrt sie nun als Kommissarin einer der traditionsreichsten Reihen im deutschen Fernsehen zum Bayerischen Rundfunk zurück."

Die Schauspielerin erklärte, dass nach ersten Gesprächen mit Claudia Simionescu und Tobias Schultze aus der Redaktion klar gewesen sei, "dass das Hauptaugenmerk nach wie vor auf der Qualität liegt, und zwar alle Gewerke betreffend", so Johanna Wokalek. "In einer Zeit, in der manches unübersichtlicher wird oder mehr und mehr 'verwässert', freue ich mich besonders, Teil dieses Münchner Kleinods zu sein. Und in der Isar war ich auch noch nie schwimmen. Zeit wird's!"

Wokalek verkörpert die Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm, die nach einem Auslandseinsatz nach München zurückkehrt. Ihr erster Fall führt sie ins Uni-Milieu. Unterstützt wird sie von ihrem Kollegen Dennis Eden, gespielt von Stephan Zinner. Verena Altenberger wird übrigens im Herbst noch einen Fall als Elisabeth "Bessie" Eyckhoff drehen, die erste Folge mit ihrer Nachfolgerin soll daher auch erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 ausgestrahlt werden. Die Produktion von "Little Boxes" übernimmt die Ariane Krampe Filmproduktion.