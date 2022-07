Auch wenn sich die vergangene Woche zwischenzeitlich noch befürchteten Temperaturen weit über der 40-Grad-Marke wohl nicht bewahrheiten werden, steht am Dienstag eine extrem heißer Tag bevor. Und wo extremes Wetter ist, da sind Sondersendungen im Fernsehen meist auch nicht weit. Als erster Sender ist nun Sat.1 mit der Ankündigung eines Specials vorgeprescht.

Claudia von Brauchitsch wird demnach am Dienstag um 20:15 Uhr ein auf 20 Minuten angelegtes "Sat.1 Spezial. Hitzewelle in Deutschland" präsentieren, alle nachfolgenden US-Serien verschieben sich entsprechend. Gehen soll es um Fragen wie: Wo wird das Wasser knapp? Wie bereiten sich Krankenhäuser auf die Behandlung von Hitze-Opfern vor? Wie kämpfen Feuerwehren im Süden Europas gegen die Waldbrände? Und was hat die aktuelle Hitze mit dem Klima-Wandel zu tun?

Update: Inzwischen hat auch RTL eine Sondersendung für den Dienstagabend angekündigt: Ebenfalls um 20:15 Uhr und voraussichtlich für 15 Minuten wird dann Peter Kloeppel zum Thema "Hitze in Europa - Deutschland schwitzt" auf Sendung gehen. Unter anderem ist ein Gespräch mit Wetterexperte Bernd Fuchs über mögliche Hitzerekorde und deren Folgen geplant, ahßerdem will man die Lage in den Urlaubsländern am Mittelmeer beleuchten.

Weitere mögliche Programmänderungen werden wir an dieser Stelle ergänzen.