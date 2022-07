ZDFneo setzt seine auch linear erfolgreiche Eigenproduktion "Doppelhaushälfte" fort. Erstmals gezeigt im März, holten die Episoden teilweise über eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer (nach dem starken Krimi am Dienstagabend), mit teils über drei Prozent Marktanteil gesamt war die Produktion also auch abseits der ZDF-Mediathek ein Erfolg. Nun also werden die Geschichten weiter erzählt. Auch die aktuell in Berlin und Umgebung entstehende zweite Staffel besteht wieder aus acht Ausgaben. Die Dreharbeiten sollen im August abgeschlossen werden, ein Sendetermin in TV und Mediathek steht natürlich noch nicht fest.

Theo (Benito Bause) und Mari (Maryam Zaree) haben in der neuen Staffel ein Baby bekommen – gemeinsam mit Tochter Zoe (Helena Yousefi) sind sie nun zu viert. Alles beim Alten bleibt auch in der Beziehung mit den Nachbarn Andi (gespielt von Milan Peschel), Tracy (Minh-Khai Phan-Thi) und Rocco (Minh Hoang Ha) – es prägen also weiterhin Verständnis und Missverständnisse das gemeinsame Miteinander.

Luis Singer und Dennis Schanz sind die Produzenten der Serie aus dem Hause Iconoclast Films Germany. Dennis Schanz und Christoph Mushayija schrieben die Episoden der neuen Staffel. Schanz gehört auch zum Team der Regisseurinnen und Regisseure – ebenso wie Florian Dietrich, Maryam Zaree, Milan Peschel und Marijana Verhoef. Die erste Staffel von "Doppelhaushälfte" wird aktuell übrigens am Dienstagabend im ZDFneo-Programm (je ab 21:45 Uhr) wiederholt. In den kommenden Wochen setzt der Sender auf diesem Slot auch auf die Serie "Fett und fett". Im August und September sind zudem Starts von "Vierwändeplus" und "Ruby" geplant.