Derzeit lässt RTLzwei das wahre Leben am Mittwochabend ruhen und programmiert stattdessen Spielfilme. Unter anderem Stoffe wie "Herz aus Stahl" warten in den kommenden Wochen auf die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ab dem 10. August soll dann aber eine bekannte Reality-Sendung zurückkehren. Der Sender hat für diesen Tag den Start weiterer "Die Wollnys"-Folgen verkündet. Auch die neue Staffel wird von den Splendid Studios umgesetzt.

In der neuen Staffel, die mittwochs zur besten Sendezeit läuft, haben Lavinia und Tim "große News" zu verkünden, denn Nachwuchs soll die Großfamilie noch ein bisschen größer machen. Das aber ruft zumindest einige Sorgen bei Silvia Wollny hervor. Wird ihre Tochter die Aufgabe meistern? Eigentlich will sie, so heißt es in Sendungsinformationen von RTLzwei, "unbedingt für Lavinia da sein", doch andererseits ist die Auswanderung in die Türkei für kurz nach dem Geburtstermin fest eingeplant.



Das wäre dann zugleich auch ein weiteres großes Thema der kommenden Staffel. Denn Silvia zieht es mit ihrem Harald in die Türkei – zumindest ein Jahr auf Probe. In das neue Domizil, so viel ist klar, wird nicht die ganze Familie Wollny hineinpassen. Und selbst bei denen, die eigentlich mitkommen wollen, ergeben sich offenbar noch einige Fragen und Zweifel.