Zurückliegenden Sommer wäre Lady Diana 60 Jahre alt geworden. RTL erinnerte damals umfangreich an die verstorbene Prinzessin, in Dokus, die fast den ganzen Tag über liefen, aber auch mit einem Primetime-Format namens "Prinzessin Diana – Wer war sie wirklich?". Fast drei Million Menschen wurden damit im Hochsommer erreicht, zweistellig waren die Quoten nicht nur im Gesamtmarkt, sondern mit fast 15 Prozent auch bei den Umworbenen.

In den kommenden Wochen steht nun der 25. Todestag von Lady Di an – und für Ende August hat Sat.1 nun eine Sonderprogrammierung angekündigt. In "Die Ära Diana – Gesichter einer Prinzessin" will der Sender Weggefährtinnen und Weggefährten der Prinzessin zu Wort kommen lassen. Das Format soll am 30. August, ein Dienstag, ab 20:15 Uhr zu sehen sein – also einen Tag vor ihrem eigentlichen Todestag. Auch enge Diana-Vertraute wie ihr Bodyguard, Butler Paul Burrell oder Patricia Riekel von der Zeitschrift "Bunte" sollen in der rund zwei Stunden langen Doku zu Wort kommen.

Abgerundet wird der Abend mit Lady Di dann ab 22:20 Uhr vom Biopic "Diana" mit Naomi Watts. Inszeniert wurde es von Oliver Hirschbiegel. Es zeichnet die letzten beiden Lebensjahre der Mutter von Prinz William und Prinz Harry nach, die geprägt waren von ihrer Liebe zu zwei Männern: dem Herzchirurgen Hasnat Khan und dem Unternehmer Dodi Al-Fayed. Dodi Al-Fayed saß damals auch in dem Auto, mit dem Lady Di in Paris verunglückte.