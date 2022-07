Schon seit September 2021 hat Joyn die dritte und auch finale Staffel der Serie "Check Check" im Angebot. Nun zieht auch ProSieben nach. Der Sender hat einen Termin für die lineare TV-Premiere gefunden. "Check Check" folgt ab Anfang August "Frau Jordan stellt gleich nach", läuft also am späten Dienstagabend. Schon die zweite Staffel war eher am späten Abend zu sehen.

Immerhin bekommen die finalen acht Folgen nun einen vermutlich quotenstarken Vorlauf. Sie sind hinter der neuen "Wer stiehlt mir die Show?"-Staffel platziert, laufen dafür aber auch immer erst gegen 23:30 Uhr an. ProSieben zeigt Doppelpacks, die somit bis in die Nacht hinein reichen. Der von Klaas Heufer-Umlauf gespielte Jan Rothe will zu Beginn der letzten Staffel in Berlin als Experte bei einem Start-up Karriere machen. Sein Vater Udo irrt – auf Strümpfen – durch das winterliche Berlin, während Jan sich vorstellt. Indes versucht Sabine, Teile des Flughafens für Events zu nutzen. Die erste Veranstaltung soll ein Charity-Golf-Turnier sein, bei dem auch Kai Pflaume teilnehmen wird.

Neben Heufer-Umlauf werden auch Kailas Mahadevan, Jan Georg Schütte, Petra Kleiner, Sara Fazilat und Doris Golpashin wieder zu sehen sein. Produziert wird "Check Check" von Florida Film. Produzenten sind Lars Jessen, der auch Regie führt, und Klaas Heufer-Umlauf. Head-Autor ist Gernot Griksch. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Solveig Willkommen.

Klaas Heufer-Umlauf wird übrigens auch am ersten August-Samstag, dem 6. August, zur Primetime eine große Rolle spielen. Dann zeigt ProSieben rund 200 Minuten lang "Joko und Klaas gegen ProSieben – Klaas' persönliches Best-Of" und somit also ganz besondere Momente des Quotenerfolgs.