Kabel Eins will seine Eigenproduktionen ausbauen und insbesondere am Sonntagvorabend mit Formaten rund ums Eigenheim oder Zuhause punkten. Ab 18:10 Uhr laufen bereits jetzt Folgen von "Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen", ab dem 7. August folgen auf dem Sendeplatz "Die Poolbauer – jetzt wird's nass". Das Format hatte der Sender bereits vor einigen Monaten angekündigt, nun ist auch bekannt, dass mit Mark Kühler ein recht bekanntes Kabel-Eins-Gesicht mitmischen wird.

Kühler feiert bald 20-jähriges Fernsehjubiläum, seine Karriere on air begann einst bei RTLzwei in "Die Hammer-Soap", später war er auch in "Wohnen nach Wunsch" zu sehen. Bei Kabel Eins war er Teil von "Schrauben, sägen, siegen" und jetzt geht es quasi um schrauben, sägen, baden. Denn Kühler wird in seinem kommenden Format die Baufortschritte kommentieren.

Die jeweils rund zweistündigen Epispden des Formats sollen zwölf Familien begleiten, die sich nun den Traum vom eigenen Pool im Garten erfüllen wollen. Passieren soll dies sowohl in Eigenregie, teils aber auch mit Unterstützung von Baufirmen. Beim Entstehungsprozess, so verspricht zumindest Kabel Eins, seien Höhen und Tiefen vorprogrammiert.

Mit Wiederholungen des Formats plant Kabel Eins zudem jeweils einige Tage danach und dann immer donnerstags nach dem "K1 Magazin", also gegen 23:25 Uhr. Fans der amerikanischen Serie "This is Us" kommen derweil bald wieder bei sixx auf ihre Kosten. Der Sender angekündigt, die Produktion wieder mittwochs ins Programm zu nehmen. Ab dem 10. August übernimmt sie jeweils in Doppelfolgen den Slot der "Gilmore Girls". Diese Serie ist mittwochs derzeit im Dreierpack zu sehen. Ab der zweiten August-Woche beschränkt sich die Dosis auf eine Episode ab kurz nach 22 Uhr.